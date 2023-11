Pyongyang envia tropas para restabelecer postos na fronteira com o Sul

A Coreia do Norte enviou tropas para a fronteira sul para restabelecer postos de vigia desmantelados ao abrigo de um acordo com a Coreia do Sul em 2018, disseram esta segunda-feira militares sul-coreanos.

Em resposta ao lançamento do primeiro satélite espião por Pyongyang, na semana passada, Seul suspendeu parcialmente o acordo entre as duas Coreias destinado a aliviar as tensões fronteiriças. O Norte abandonou-o por completo, avisando que "nunca mais estaria vinculado" a esse acordo.

Um oficial militar sul-coreano disse à agência de notícias France-Presse que Pyongyang enviou recentemente pessoal armado e equipamento para restabelecer os postos de guarda.