Pyongyang recusa diálogo direto com administração Trump nos próximos 200 anos

Posição é uma reação às críticas à Coreia do Norte feitas pelo gabinete do vice-presidente Mike Pence.

Por Lusa | 25.02.18

A Coreia do Norte garantiu este domingo não dialogará de forma direta com a administração de Donald Trump "nem em 100 ou 200 anos", numa reação às críticas a Pyongyang feitas pelo gabinete do vice-presidente Mike Pence.

As críticas foram feitas depois de a Coreia do Norte ter cancelado "à última hora" uma reunião entre o vice-presidente americano e uma delegação de altos funcionários norte-coreanos, marcada para a Coreia do Sul, à margem dos Jogos Olímpicos de PyeongChang .

A porta-voz do Departamento de Estado americano explicou que durante a visita de Mike Pence a PyeongChang, para a cerimónia de abertura dos Jogos, "surgiu a possibilidade de uma breve reunião com os líderes da delegação norte-coreana", que viria a não se realizar por decisão do regime de Pyongyang.