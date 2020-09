Quando é que a pandemia da Covid-19 vai acabar? Estudo responde

Quando é que a pandemia da Covid-19 vai acabar? Esta é uma das maiores dúvidas que assola pessoas de todo o mundo desde que em dezembro de 2019, o coronavírus foi detetado pela primeira vez na China e depois se propagou mundo fora.Apesar de ser difícil apontar uma data para o fim da pandemia, uma pesquisa realizada pela consultora McKinsey sugere que, em primeiro lugar, o fim da pandemia irá depender da localização, avançando que nos países desenvolvidos, como é o caso de Portugal, por exemplo, deverá ser alcançado no terceiro ou quarto trimestre de 2021. No entanto, há ainda hipótese que essa "normalidade" seja alcançada mais cedo, ainda no primeiro ou segundo trimestre do mesmo ano.Através da pesquisa, a consultora prevê ainda que a distribuição da vacina em quantidades capazes de induzir a imunidade de grupo e, que esse acontecimento, poderá chegar nos próximos seis meses.

"Acreditamos que se tratam de expectativas razoáveis, tendo por base as informações divulgadas pelas farmacêuticas e dados apurados relativos à aceitação da maioria da população em tomar a vacina", lê-se no artigo daquela entidade.

Afinal, o que se sabe sobre a Covid-19?