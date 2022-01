Quase 2 mil crianças recrutadas pelos houthi no Iémen morreram no campo de batalha, revela ONU

A ONU revelou que quase 2 mil crianças recrutadas pelos rebeldes houthi no Iémen morreram no campo de batalha entre janeiro de 2020 e maio de 2021.

No relatório ao Conselho de Segurança da ONU, divulgado no sábado, os autores do relatório disseram ter investigado alguns campos de verão em escolas e uma mesquita onde os houthis divulgaram a sua ideologia e procuraram recrutar crianças que lutam na guerra, que dura há de sete anos, com o Governo internacionalmente reconhecido do Iémen, apoiado por uma coligação liderada pela Arábia Saudita.

"As crianças são instruídas a gritar o slogan houthi 'morte à América, morte a Israel, amaldiçoar os judeus, vitória ao Islão'", pode ler-se no documento. "Num acampamento, crianças com apenas sete anos foram ensinadas a limpar armas", acrescenta-se.