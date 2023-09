Quase 300 alunas foram para as aulas em França com a abaya muçulmana mesmo sendo proibida no país

Um total de 298 alunas foram esta terça-feira para os estabelecimentos de ensino, no primeiro dia do ano letivo, vestidas com a abaya muçulmana, peça de vestuário feminina proibida pela primeira vez nas escolas de França.

O número foi divulgado pelo ministro da Educação, Gabriel Attal, que, em declarações ao canal de televisão BFM, disse que as escolas francesas iniciaram esta terça-feira "uma fase de sensibilização, de pedagogia e de diálogo", sobre a questão do uso da abaya.

"A maior parte conformou-se com a norma", disse o ministro.