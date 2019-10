Quatro pessoas ficaram esta sexta-feira feridas num centro comercial em Arndale, Manchester, após relatos de um provável esfaqueamento.



"Estamos no local a tratar quatro pacientes", disse um porta-voz dos serviços médicos de emergência locais citado pela

"A polícia está a responder a um incidente no centro comercial de Arndale no centro de Manchester", informou a polícia através do Twitter.

Police are currently responding to an incident at the Arndale Centre in #Manchester City Centre. More details will follow shortly. pic.twitter.com/bR7Tw62vaB