Queda de avião após descolagem no Brasil mata quatro futebolistas e presidente do Palmas

A queda de um avião após a descolagem em Luzimangues, no estado de Tocantins, no centro do Brasil, matou este domingo quatro futebolistas e Lucas Meira, presidente do Palmas, clube da Série D.A assessoria do clube avança que a bordo estavam Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari.O piloto, identificado apenas como 'comandante Wagner', também morreu vítima do acidente.O Palmas Futebol e Regatas dirigia-se para Goiânia, onde iria defrontar o Vila Nova pela Copa Verde.O jogo está marcado para as 16h00 (hora local) de segunda-feira. O Vila Nova pela Copa Verde já emitiu nota a lamentar o acidente e avança que vai colaborar para o adiamento da partida.