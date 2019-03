Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda de helicóptero mata piloto e quatro americanos no Quénia

Avião caiu logo após a descolagem, no noroeste do Quénia.

12:04

Cinco pessoas, entre as quais quatro norte-americanos e o piloto queniano, morreram a bordo de um helicóptero na sequência de um acidente no noroeste do Quénia.



Segundo avança a imprensa internacional, o helicóptero caiu logo após a descolagem.



O acidente aconteceu este domingo no Parque Nacional da Ilha Central, no Lago Turkana.