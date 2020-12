As pessoas que recusarem tomar a futura vacina contra a Covid-19 poderão vir a ser barradas em bares, restaurantes, cinemas e estádios de futebol no Reino Unido, admitiu ontem o novo ministro encarregado do plano de vacinação, Nadhim Zahawi.





Questionado pela BBC se o governo tenciona impor uma espécie de “passaporte de imunidade” para certificar as pessoas que estão vacinadas contra o novo coronavírus, Zahawi respondeu afirmativamente, adiantando que a possibilidade está a ser estudada e que, provavelmente, o comprovativo de imunização fará parte da aplicação de telemóvel atualmente usada para alertar as pessoas de que estiveram em contacto com alguém infetado. Embora tenha defendido que a vacinação deve ser voluntária, o ministro reconheceu que muitos estabelecimentos comerciais poderão vir a exigir um comprovativo de que a pessoa está vacinada para permitir a entrada.

França deve dar prioridade aos lares



A Alta Autoridade para a Saúde de França recomendou ao governo que os idosos em lares e os funcionários daqueles estabelecimentos devem ser os primeiros a receber a vacina, que poderá começar a ser distribuída em França antes do final do ano. Numa segunda fase, seriam vacinados os maiores de 65 anos.





Rússia inicia testes de segunda vacina



A Rússia iniciou ontem os testes da sua segunda vacina contra o novo coronavírus. A EpiVacCorona, como foi batizada, vai ser testada em três mil voluntários maiores de 18 anos, incluindo 150 pessoas acima dos 60 anos. A primeira vacina russa, Sputnik-20, demonstrou uma eficácia de 92% nos ensaios clínicos.