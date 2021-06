Quem são as vítimas do trágico desabamento de um prédio de luxo em Miami

Um terço dos desaparecidos são estrangeiros, segundo revelou o senador da Flórida, nos EUA. Entre as vítimas estarão, pelo menos, 22 sul-americanos. Iúri Martins (iurimartins@cmjornal.pt) Por 17:16

O desespero chega de várias partes do Mundo. O desabamento de um prédio de luxo em Miami, nos Estados Unidos, deixou dezenas de pessoas desaparecidas. Uma estimativa das autoridades e governo local aponta para mais de 150 pessoas entre os escombros das Champlain Towers South, em Surfside.



Pelo menos 22 sul-americanos estão entre os desaparecidos: nove da Argentina, seis do Paraguai, quatro da Venezuela e três do Uruguai, revelaram os governos destes países.



Entre as pessoas a ser procuradas estão, entre outras, familiares da primeira-dama do Paraguai, Silvana Abdo. Quase um terço dos desaparecidos são estrangeiros. Mas há também norte-americanos entre as vítimas, Cassie Stratton, modelo e atriz, estará entre os escombros no condomínio.



Nos EUA para ajudar a família

Leidy Luna Villalba, uma jovem de apenas 23 anos, tinha abandonado pela primeira vez a pequena cidade onde residia, no Paraguai, com o objetivo de ajudar a família. Será uma das vítimas do trágico incidente de Surfside.



Com o pai a trabalhar numa fazenda e a receber um salário baixo, Leidy decidiu começar a trabalhar para pagar o curso de enfermagem na faculdade. A jovem de 23 anos era, desde há um ano, ama da família da primeira-dama do Paraguai.



A viagem para Miami surgiu no seguimento desse trabalho como babysitter. O trabalho de Leidy era visto como uma oportunidade e um sinal de esperança para a família Villalba. Mas, o que parecia uma fonte de sustento para a família, tornou-se num autêntico pesadelo.



A última vez que Leidy esteve com a mãe foi antes da partida para Miami, quando a jovem lhe pediu permissão para viajar para os EUA. Na quarta-feira, a jovem de 23 anos enviou uma mensagem para um primo a dizer que estava animada por ir explorar a cidade e por poder ir à praia. Leidy acabaria por chegar ao condomínio poucas horas antes do colapso.



Modelo entre os desaparecidos

A modelo Cassie Stratton é outra das vítimas da derrocada do prédio de luxo em Miami. A mulher de 40 anos estava sozinha em casa no momento da tragédia.



Mike Stratton, marido de Cassie, revelou à imprensa de Miami que estava ao telefone com a mulher quando tudo aconteceu. "A linha ficou em silêncio", disse Mike.



A mulher, de 40 anos, trabalhava como modelo mas era também atriz e instrutora de pilates, dividia o seu tempo entre Miami e Nova Iorque. O marido, Mike, estava em Washington, DC, numa viagem de negócios.



