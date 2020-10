Quem são os 11 detidos ligados à morte de Samuel Paty, o professor decapitado em França

Dois dias após o atentado que custou a vida ao professor Samuel Paty, em Conflans-Sainte-Honorine, França, já foram detidas onze pessoas que estão sob custódia policial como parte importante na investigação do crime.







Em causa estará o facto de Samuel ter mostrado uma caricatura de profeta numa das suas aulas.



Mas afinal, quem são estes suspeitos?



Família do agressor de 18 anos

A família do jovem que decapitou Samuel terá chegado a França em 2008, quando Abdoullakh, o mais velho de seis meninos, tinha então 6 anos.



Depois do crime ocorrido esta sexta-feira, quatro familiares do agressor, entre eles os pais, avô e irmão mais novo de Abdoullakh Anzorov, foram detidos em Evreux após a identificação do jovem.



A informação, avançada pelo Le Parisien, dá conta de que o pai do agressor garantiu aos investigadores que não se terá apercebido da radicalização do filho.

Pais de alunos

Brahim C., de 48 anos, é pai do aluno que convocou a mobilização contra o professor. Foi detido em Chanteloup-les-Vignes na manhã deste sábado.



A 7 de outubro, Brahim C publicou no Facebook uma nota que vinha incentivar um "movimento contra o professor". A 5 de outubro, Samuel Paty mostrou duas caricaturas de Maomé aos seus alunos e, por isso, Brahim estava a acusá-lo de divulgação de imagens pornográficas.



O homem afirmou, através da publicação, que a filha, de 13 anos, se recusou a assistir ao resto da aula por se sentir incomodada. No entanto, a investigação revela que a aluna não esteve presente na aula de dia 5.



Há outro pai, de outro aluno, que está a ser investigado. Este apresentou queixa contra o docente naquele mesmo dia.