Estudo revela cinco coisas que não podem faltar na hora de fazer sexo

O dia dos namorados está a chegar e, com ele, os/as apaixonados(as) querem apimentar a relação com momentos de prazer a dois. De acordo com um inquérito realizado por um site de encontros, são possíveis identificar os desejos mais íntimos que vão permitir que este dia seja celebrado de uma forma sem tabus ou constrangimentos.Por isso, o Second Love, deixou cinco dicas para fazer deste um dia muito especial.Esta é a primeira dica e talvez a mais importante. Quando os dois procuram pelo mesmo, torna-se mais fácil a compatibilidade entre o casal. Se é uma pessoa de mente mais aberta, este é o momento ideal para sugerir programas mais arrojados e satisfazer fantasias.Um olhar mais atento sobre os comportamentos e desejos sexuais do seu/sua companheiro(a) é meio caminho para o sucesso.À partida, pode parecer demasiado arrojado (principalmente se for tímido(a), mas uma postura mais 'dominante' entre quatro paredes pode ser algo que ambos desejam mas ainda nenhum dos dois teve "coragem" de dizer.Uma postura sexual menos inibida tem tendência a traduzir-se em desempenhos mais satisfatórios, assim como uma maior à vontade para se expressarem e, consequentemente, porem em prática tudo o que até hoje não tinha passado de pensamentos.Um brinquedo sexual pode ser desinibidor de tabus e constrangimentos entre os intervenientes. Pelo contrário, os brinquedos sexuais podem ser os 'pormenores' que faltavam para apimentar a relação e descobrir novas sensações nos corpos de ambos.Não é preciso ser o capuchinho vermelho ou o lobo mau, uma enfermeira ou massagista atrevida, mas porque não? Se esse for um desejo/ fantasia sua, arrisque. Segundo o site de encontros chama-se 'role-play' quando se "veste a pele" de uma personagem e/ou história estimulantes para o casal.No fundo, é nada mais do que a forma que os adultos arranjaram para 'brincar' aos médicos.Talvez uma das mais velhas fantasias, muitas vezes associada a um desejo dos homens mas do qual as mulheres também partilham, é fazer sexo a três. Este passo, quando dado, exige já uma preparação e confiança entre o casal.De acordo com os dados dos inquéritos feitos no site de encontros, a maioria dos utilizadores afirma ser mais fácil realizar esta fantasia com estranhos.Nesta dica estão incluídas a curiosidade por novas posições sexuais, swing ou práticas de submissão sexual.