Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quim Torra retira apoio a Pedro Sánchez

Presidente catalão ataca processo contra separatistas.

Por Francisco J. Gonçalves | 10:06

Como tinha ameaçado fazer aquando da acusação judicial contra os líderes separatistas detidos, o presidente do governo autónomo da Catalunha retirou esta quarta-feira, formalmente, todo o apoio ao executivo do PM Pedro Sánchez, desde logo na votação do Orçamento do Estado para 2019.



Ante o parlamento da Catalunha, Quim Torra condenou os processos judiciais contra os separatistas catalães, classificando-os como um ato de "repressão e vingança" do Estado.



Torra anunciou ainda a intensificação da campanha de denúncia internacional da "violação" dos direitos dos catalães. "É hora de preparar a mediação e abrir caminhos de resolução com a ajuda de terceiros", afirmou.



Na resposta, a líder do Cidadãos, Inés Arrimadas, desafiou Torra a explicar o que fará para não acatar uma eventual condenação dos separatistas, como tem prometido.



"Vão atacar os juízes? Assaltar os tribunais?", perguntou.