Raffaella Carrà, amante de Juan Carlos, morre aos 78 anos

A atriz e cantora italiana Raffaella Carrà morreu, esta segunda-feira, aos 78 anos, vítima de doença prolongada. A confirmação do óbito foi dada pelo companheiro de vida, Sergio Japino, através de comunicado. “Raffaella deixou-nos. Foi para um mundo melhor, onde a sua humanidade, a sua gargalhada inconfundível e talento extraordinários vão brilhar para sempre.”





Com uma carreira de sucesso, sendo aposta em várias frentes, cinema, teatro e televisão, a artista viu a sua popularidade disparar na década de 70 pela Europa. Em Espanha alcançou o carinho do público e somou um escândalo com o alegado romance com o rei emérito Juan Carlos. O caso nunca chegou a ser confirmado, mas o certo é que La Carrà está no leque das mulheres que terão conquistado o monarca espanhol.