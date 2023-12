Rainha da Dinamarca anuncia que vai abdicar do trono. Será sucedida pelo filho mais velho

A rainha Margarida II da Dinamarca, de 83 anos, anunciou, este domingo, que vai abdicar do trono a 14 de janeiro de 2024, 52 anos após estar no cargo, avança Reuters. O filho mais velho, Príncipe Herdeiro Frederik, será o sucessor.A monarca é atualmente a mais antiga da Europa, assumiu o trono em 1972."Decidi que este é o momento certo. No dia 14 de janeiro de 2024 - 52 anos depois de ter sucedido ao meu querido pai - vou deixar o cargo de rainha da Dinamarca", afirmou Margarida II. "Deixo o trono ao meu filho, o Príncipe Herdeiro Frederik", acrescentou.