Rainha da Dinamarca testa positivo à covid-19 após funeral de Isabel II

A rainha Margarida II da Dinamarca testou positivo à covid-19, esta terça-feira à noite, após ter estado presente no funeral de Isabel II, em Londres. no Reino Unido. O palácio real dinamarquês anunciou, esta quarta-feira, num comunicado, que a monarca se encontra no palácio de Fredensborg, no norte de Copenhaga, e que todos os compromissos que tinha para esta semana "foram cancelados".

O herdeiro ao trono, príncipe Frederico, e a esposa, princesa Maria, vão tomar o lugar da rainha no jantar de funcionários do governo dinamarquês e membros do parlamento, marcado para esta sexta-feira.

O diagnóstico do vírus acontece um dia depois de a rainha, de 82 anos, ter marcado presença no funeral da rainha Isabel II. Na abadia de Westminster, na véspera do funeral de Isabel II, Margarida II esteve junto ao príncipe herdeiro para prestar homenagem à rainha. No dia seguinte, a rainha da Dinamarca sentou-se na mesma secção que outros monarcas, nomeadamente o rei Carlos XVI Gustavo da Suécia, o príncipe Alberto II do Mónaco e o rei Filipe da Bélgica.

Esta não é a primeira vez que Margarida II contrai Covid-19. Em fevereiro, testou positivo ao vírus. Na altura, o palácio real assegurou que a monarca já havia recebido as três doses da vacina.

Depois da morte de Isabel II, Margarida II é agora a rainha com o reinado mais longo da Europa, tendo celebrado a 14 de janeiro 50 anos de reinado. Depois da morte do pai, rei Frederico IX, a rainha da Dinamarca tornou-se, aos 31 anos, a primeira mulher a subir ao trono.