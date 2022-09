Rainha Isabel II planeou todo o seu funeral e não quis manter algumas tradições

Leia também De Diana a Henrique VII: Os segredos e detalhes dos funerais da realeza britânica



Posteriormente, o caixão da rainha vai ser levado para a Capela de São Jorge, o lugar onde estão sepultados os monarcas desde o século XIX. Isabel II vai ser enterrada na capela do Rei Jorge VI, onde está sepultado o pai, a mãe e as cinzas da irmã, a Princesa Margarida.



Segundo o Daily Mail, são esperadas multidões, reunidas às portas do Palácio de Buckingham, para prestar homenagem à rainha, durante os dias de véspera do funeral, por isso, 10 mil agentes da polícia vão estar de serviço, todos os dias, em Londres, até ao dia da cerimónia.



É esperado um período de luto real até sete dias após o funeral da rainha. elementos da Marinha Real Britânica, na carruagem que transportou os anteriores Reis, mas com cordas em vez de cavalos - tradição que mudou desde o funeral da Rainha Vitória, em 1901, quando os animais pararam e tiveram de ser os marinheiros a transportar o caixão.Posteriormente, o caixão da rainha vai ser levado para a Capela de São Jorge, o lugar onde estão sepultados os monarcas desde o século XIX. Isabel II vai ser enterrada na capela do Rei Jorge VI, onde está sepultado o pai, a mãe e as cinzas da irmã, a Princesa Margarida.Segundo o Daily Mail, são esperadas multidões, reunidas às portas do Palácio de Buckingham, para prestar homenagem à rainha, durante os dias de véspera do funeral, por isso, 10 mil agentes da polícia vão estar de serviço, todos os dias, em Londres, até ao dia da cerimónia.É esperado um período de luto real até sete dias após o funeral da rainha.

O funeral da monarca mais antiga do Reino Unido vai realizar-se na Abadia de Westminster, onde Isabel II foi coroada e casou. A data do funeral ainda não foi anunciada, mas foi já proclamada pelo Rei com feriado nacional.Os funerais dos membros da família Real têm sido realizados na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, mas a rainha, que desempenhou um papel ativo no planeamento da sua despedida final, decidiu que o seu funeral seria realizado na Abadia de Westminster.Ao contrário da Capela de São Jorge, que tem capacidade para 800 pessoas, a Abadia de Westminster pode acolher até duas mil pessoas, e fica localizada no centro da cidade de Londres, tornando-a num ponto de fácil acesso, refere o jornal britânico Daily Mail.O planeamento do funeral começou desde os anos 60 e apontam para que o caixão seja transportado para a abadia, por