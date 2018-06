Pedro Sanchéz é o novo Presidente do Governo Espanhol após queda de Rajoy

Moção de censura proposto pelos socialistas foi aprovada pelo parlamento espanhol com maioria absoluta.

Pedro Sanchéz é oficialmente o novo Presidente do Governo de Espanha após a moção de censura contra Mariano Rajoy ter sido aprovada como maioria absoluta pelos deputados do parlamento espanhol. Num total de 350 votos, foram registados 180 a favor da moção, 169 contra e uma abstenção.



Como próximo passo, Rajoy terá de apresentar a sua demissão junto do rei Filipe VI. O nome de Sanchéz será proposto ao monarca por Ana Pastor, a presidente do congresso. Posteriormente, Filipe VI irá receber o líder dos socialistas que irá apresentar a composição do seu executivo.

Momentos antes da votação ter início, o ex-governante já tinha reconhecido que estava prestes a ser afastado do poder com a vitória da moção de censura contra o seu executivo, e felicitou líder socialista, Pedro Sánchez.

"Podemos presumir que a moção de censura será adotada, tendo como consequência que Pedro Sánchez será o novo presidente do Governo", admitiu Rajoy no curto discurso que fez quando chegou ao parlamento espanhol, depois de ter faltado ao início do debate sobre essa moção.

Rajoy quis ser "o primeiro a felicitar" o líder do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), apesar de não concordar com "o que fez".