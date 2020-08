Rapaz viveu com parasita de 13 centímetros no cérebro durante 17 anos

Chen, um jovem chinês de 23 anos, viveu durante pelo menos 17 anos com um parasita de quase 13 centímetros dentro do cérebro. O organismo foi retirado esta terça-feira num hospital da província chinesa de Jiangsu.Quando os médicos fizeram a descoberta há cinco anos, através de uma ressonância magnética, decidiram que o melhor era adiar a cirurgia, uma vez que era perigoso operar a zona onde estava o parasita. Na altura, Chen foi diagnosticado com Esquistossomose, uma doença rara.Chen começou a sentir dormência nas mãos e pés aos seis anos, mas só foi ao hospital depois de perder a sensação na parte superior direita do corpo. Além destes sintomas, o jovem também tinha dores de cabeça e náuseas."O parasita 'comia' o cérebro, prejudicando a sua função, o que causa dormência nas mãos e nos pés e afeta o intelectual", explicou um dos médicos envolvidos na cirurgia."Metade da parte superior direita do meu corpo estava completamente paralisada (...). Não sentia a minha mão nem conseguia levantá-la", referiu o jovem à Pear Video, uma strartup chinesa.

Um médico disse à televisão chinesa Jiangsu Television que os pais também tinham dificuldade em mexer-se, o que o levou a pensar que os sintomas seriam herdados dos progenitores.



Ainda não se sabe o que terá levado à aparição daquele corpo estranho no cérebro de Chen, mas os médicos desconfiam que se tenha devido ao facto de beber água não potável ou de comer carne de animais selvagens mal cozinhada.



O jovem está agora a recuperar.