Rapper e produtor Dr. Dre hospitalizado devido a aneurisma cerebral

"Obrigado à minha família, amigos e fãs pelo interesse e votos de melhoras. Estou a evoluir muito bem e a receber excelentes cuidados da minha equipa médica. Estarei fora do hospital e voltarei para casa em breve", escreveu na legenda de uma fotografia sua num estúdio de música.



De acordo com a publicação "TMZ", Dr. Dre, cujo verdadeiro nome é Andre Young, foi hospitalizado no Cedars-Sinai Medical Center devido a um aneurisma cerebral.



Dr. Dre, de 55 anos e nascido em Compton, na Califórnia, foi membro do grupo de rap NWA antes de se estrear a solo com o álbum "The Chronic", em 1992.