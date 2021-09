A luta pela custódia de Eitan Biran, de seis anos, o único sobrevivente do trágico acidente do teleférico ocorrido em maio na região italiana de Piemonte, transformou-se num processo crime que envolve as autoridades de dois países: Itália e Israel. O menino, que perdeu os pais e o irmão no acidente, estava à guarda de uma tia paterna, que reside em Itália, por decisão do Tribunal de Turim, mas o avô materno, Gali Peleg, decidiu pegar na criança e levá-la em segredo para Israel. A tia acusa-o de rapto e as autoridades italianas abriram uma investigação.













O avô levou a criança para passear no sábado mas não a devolveu à tia no final do dia, como combinado. Foi de carro com Eitan até à Suíça, onde apanhou um avião privado para Israel. À chegada, defendeu a sua posição: “Nós não raptámos o Eitan. Trouxemo-lo para casa. Tivemos de o fazer depois de recebermos informações sobre a sua saúde mental”.