Avô do único sobrevivente de tragédia com teleférico leva-o para Israel. Itália abre investigação a alegado rapto

Itália, estava desde o acidente a viver com a tia paterna, Aya Biran-Nirko, antes de surgirem as alegações de rapto este domingo. A tia obteve a custódia do rapaz depois de este ter recebido alta do hospital em Turim, em junho.O avô materno de Eitan, Shmulik Peleg, mudou-se de Telavive para a Itália após o acidente. De acordo com a imprensa italiana, Peleg levou a criança na manhã deste sábado, mas não a trouxe para casa. A polícia italiana descobriu que o rapaz tinha deixado o país a bordo de um avião particular com o avô. Mais tarde, fontes diplomáticas confirmaram a sua chegada a Israel."Nós não raptamos o Eitan e não vamos usar essa palavra. Nós trouxemo-lo para casa. Tivemos de o fazer depois de receber informações sobre a saúde mental de Eitan", disse Gali Peleg, em entrevista à Israel’s Radio 103FM.