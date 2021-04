Raúl Castro renunciou ao cargo de chefe do Partido Comunista Cubano. O anúncio foi feito, esta sexta-feira, pelo próprio..O irmão de Fidel Castro, de 89 anos, revelou que pretende entregar a liderança do partido a uma geração mais jovem.A decisão põe fim à liderança de 60 anos do legado Castro no país.