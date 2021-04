Realizado primeiro transplante de pulmão de um doador vivo para uma paciente recuperada da Covid-19

Uma doente, cujos pulmões foram gravemente danificados pela Covid-19, recebeu um transplante de pulmão de doadores vivos.



Segundo os médicos, citados pela CNN, trata-se do primeiro transplante realizado no mundo para um paciente recuperado da doença.







Apesar de terem sido já realizados transplantes de pulmão, o hospital de Kyoto, no Japão, garantiu que este foi o primeiro caso em que tecido pulmonar foi transplantado de doadores vivos para doentes Covid.



De acordo com o canal de televisão norte-americano, a paciente em causa contraiu o vírus o ano passado e passou vários meses ligada a uma máquina de suporte de vida. Devido aos danos provocados pela doença, só o transplante podia ajudá-la a sobreviver. Para isso, o marido e o filho ofereceram-se para doar parte dos seus próprios pulmões.



A paciente encontra-se agora nos cuidados intensivos. De acordo com o hospital, deverá receber alta dentro de dois meses. Já o marido e o filho encontram-se estáveis após o procedimento cirúrgico.



Um estudo revelado no início deste ano mostrou que mais de 1700 pacientes da cidade chinesa de Wuhan, considerada o epicentro da pandemia, apresentaram raio-X onde era possível observar danos graves nos pulmões meses após a infeção.