Recém-casados morrem em queda de avião em Teerão quando regressavam a casa

Tinham casado há pouco mais de um mês e estavam de regresso a casa quando morreram dentro do avião da Ukrania Air que se despenhou durante a madrugada desta quarta-feira.Um engenheiro e sua nova mulher estavam de regresso ao Reino Unido, através de escala na Ucrânia, após terem estado no Irão para uma segunda cerimónia de casamento com os amigos e familiares uma vez que aquela era a terra natal de ambos, segundo conta o jornal britânico Mirror.Saeed Tahmasebi Khademasadi, de nacionalidade britânica há cerca de 14 anos, e Niloofar Ebrahim tinham casado em St John's Wood, no norte de Londres, em dezembroTahmasebi, de 35 anos, era engenheiro da empresa de construção civil, era doutorado no Imperial College London e formado nas universidades de Surrey, Greenwich e Teerão, de acordo com a sua página no Facebook.A morte do casal foi recebida com grande consternação pela família que não se conforma com uma morte tão permatura.