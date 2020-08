Recém-nascida abandonada pelos pais no lixo porque queriam ter tido um menino

Uma bebé recém-nascida foi abandonada pelos pais junto a um contentor do lixo em Guangdong, no sudeste da China.Segundo a imprensa local, o pai da menina deixou-a no lixo horas após o nascimento porque já tinha duas filhas com a mulher e queriam ter tido um menino.A criança foi encontrada por um trabalhador dos serviços de limpeza e foi levada para um centro de saúde local pelas autoridades.Os pais foram detidos por suspeitas de abandono. Li, a mãe de 21 anos da criança, deu à luz num apartamento alugado e assumiu ter ficado desapontada após descobrir que o bebé era uma menina. Já o pai, Zhang de 24 anos, admitiu que o seu sonho de ter um filho foi "destruído" quando nasceu a terceira menina.De referir que na China os filhos do sexo masculino são mais valorizados por garantirem a continuação do nome de família.