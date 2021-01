Revelada identidade de vítimas da queda de avião na Indonésia

O avião Boeing 737-500, da Sriwijawa Air, descolou este sábado do aeroporto de Jacarta, na Indonésia, e desapareceu poucos minutos depois dos radares. A aeronave, que transportava 62 pessoas (entre passageiros e tripulantes) e destinava-se a Pontianak despenhou-se no mar de Java.



Depois da história de Ratih Windania, que publicou uma fotografia ao lado dos seus filhos menores na aeronave da Sriwijaya Air que acabou por cair, esta segunda-feira começaram a ser reveladas identidades de outras vítimas.





O piloto de 54 anos

O piloto que comandava aquele voo era o capitão Afwan, de 54 anos, lamentou o sobrinho. O homem iniciou a carreira na força aérea, tornando-se em 1987 piloto comercial.

Jovem de 15 anos

Dinda Amelia, de 15 anos, estaria a passar férias em Jacarta, capital da Indonésia, para festejar o aniversário. A jovem terá ido na companhia de uma empregada da mãe, de quem era próxima, e com quem a mãe já trabalhava há vários anos.

Pescador de 29 anos

Entre as vítimas estará também Angga Fernanda Afrion, de 29 anos. O pescador de profissão tinha sido pai há cerca de uma semana, avança a BBC.



A mãe conta que após o nascimento do filho do casal, Angga estava decidido a dar o melhor ao filho. Viajava frequentemente de avião devido ao seu trabalho.



Noivos

Ihsan Adhlan Hakim e Putri Wahyuni estariam a viajar rumo a Kalimantan, onde pretendiam realizar votos de casamento na companhia de familiares da noiva. A festa, a realizar-se no sábado, acabou por dar lugar a um evento religioso em memória das vítimas.



Casal com recém-nascido

Indah Halima Putri viajava na companhia do marido Muhammad Rizky Wahyudi e do seu filho recém-nascido, de acordo com relatos da mãe de Indah. Tinha dado à luz na capital indonésia e seria agora momento de regressar a casa. A fonte dá ainda conta que a mulher enviou uma fotografia à família antes do avião levantar voo, onde referia que o tempo não estava muito favorável.

Empresário de 30 anos

Um empresário, de 30 anos, estaria em Jacarta em negócios e ia regressar naquele dia a casa, relata a mulher. O casal terá falado ao telemóvel momentos antes da queda do aparelho.