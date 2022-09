Recorde o último dia do funeral da rainha Isabel II

The day thou gavest, Lord, is ended

wealth, Patrícia Scotland, faz a primeira leitura. Segundo a baronesa de Scotland, "a morte é o último inimigo a ser derrotado por Cristo".



11h18- O coro da abadia canta uma música nova, escrita especificamente para o funeral. A música foi composta por Judith Weir que se inspirou na inabalável fé cristã da monarca.



11h21- A primeira ministra do Reino Unido faz a segunda leitura.



11h23- É tocado o hino "The Lord's my shepherd, I'll not want". Este mesmo hino foi tocado durante o casamento da rainha Isabel II com o príncipe Filipe, duque de Edimburgo, em 1947. É de relembrar que o príncipe Filipe faleceu em abril de 2021. Tinha 99 anos.



11h30- Inicia-se o sermão do Arcebispo da Cantuária, Justin Welby. Durante o seu discurso, o arcebispo relembra a fé da monarca. Justin Welby recorda quando a rainha, com os seus 21 anos, declarou que iria dedicar a sua vida ao serviço da comunidade e da nação. Segundo o Arcebispo "raramente esta promessa é tão bem cumprida".



11h35- O coro canta "My soul, there is a country".



11h38- Vários líderes da igreja proferem várias orações que visam agradecer a sabedoria, serviço e inteligência da rainha Isabel II.



11h41- São enunciadas orações à monarca de forma a elogiar a sua devoção.



11h43- O coro canta a música criada aquando da coroação da rainha, em 1953. A mesma foi composta por Ralph Vaughan Williams.



11h45- Inicia-se a "oração do senhor".



11h46- Após a oração, o coro canta "Love divine, all loves excelling". Esta melodia tinha estado presente em dois momentos marcantes da vida da família real: no casamento do (atual) rei Carlos III com Camila Parker Bowles, bem como no casamento do príncipe William com Catherine Middleton.



11h50- Oração pela alma da rainha. A mesma é proferida pelo arcebispo da Cantuária e esta oração confia a alma da falecida monarca a Deus.



11h53- O coro canta outra música escrita especificamente para a cerimónia de hoje, criada pelo compositor escocês James Macmillan. Uma das partes da música que mais se destaca é "nada será capaz de nos separar do amor de Deus".



11h55- A cerimónia fúnebre aproxima-se do fim. Após a última benção, feita por David Hoyle, toca a música "Last Post". A música é seguida por dois minutos de silêncio, que deveriam ser cumpridos a nível nacional.



12h- Hora do final da cerimónia religiosa. Após ser tocada a música "Reveille", segue-se o hino "God save the king", que assinala o fim do funeral.





Onze dias após o anúncio da morte da rainha Isabel II, o funeral da monarca decorre na manhã desta segunda-feira, em Londres, no Reino Unido. Trata-se do primeiro enterro de Estado que ocorre naquele país, em 57 anos.A cerimónia, que ocorreu na abadia de Westminster, contou com cerca de 2 mil convidados, entre os quais chefes de estado provenientes de todo o mundo, e teve a duração de uma hora. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos presentes.