Casal Real britânica duplica riqueza em dez anos

Isabel II cai repousar em São Jorge

A família real britânica duplicou a sua fortuna, enquanto instituição, num espaço de dez anos, passando de cerca de 9 mil milhões de euros, registados em 2012, para cerca de 18,3 mil milhões de euros em março deste ano. O príncipe William é o membro mais rico da família real.O novo príncipe de Gales tornou-se bilionário quando assumiu o controlo da propriedade de 685 anos do Ducado da Cornualha do seu pai, após a morte da rainha Isabel II. Com um património líquido estimado em mil milhões de euros, o herdeiro ao trono supera o seu pai, o rei Carlos III, que detém cerca de 900 milhões de euros.Os duques de Sussex, o príncipe Harry e Megan Markle, detêm um património combinado de cerca de 20 milhões de euros. Os líderes internacionais de todo o mundo viajaram para presenciar as cerimónias fúnebres de Isabel II.Este domingo, o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, prestou homenagem à rainha Isabel II, no Palácio de Westminster, em Londres. O Chefe do Estado, acompanhado pelo embaixador português em Londres, Nuno Brito, disse que "Portugal deve parte da sua independência à Inglaterra", antes de assinar o livro de condolências oficial em Lancaster House.Esta segunda-feira, decorre a derradeira despedida da monarca, dia decretado feriado nacional no Reino Unido. O velório é encerrado às 6h30. O caixão é levado em procissão até à Abadia de Westminster, para o funeral de Estado, agendado para as 11h, onde serão feitos dois minutos de silêncio em todo o país. Às 13h, o caixão da rainha é transferido para o carro fúnebre e levado para o Castelo de Windsor, onde a urna será sepultada, e a rainha Isabel II repousará para a eternidade ao lado do seu pai, o rei Jorge VI, e do seu marido, o príncipe Filipe.