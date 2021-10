Recuperada bala do disparo acidental dado por Alec Baldwin

As autoridades do estado norte-americano do Novo México alegam ter recuperado a bala disparada pelo ator Alec Baldwin, que atingiu fatalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins nas gravações do filme 'Rust', na última sexta-feira. O xerife do condado de Santa Fé adiantou que a bala foi retirada do ombro da diretora.

Mendonza revelou que as autoridades recuperaram cerca de 500 de munições no local da rodagem do filme, que incluíam cartuchos vazios, cartuchos falsos e "o que suspeitamos, serem balas reais". Adiantou ainda que na zona de rodagem existiam três armas de fogo: a arma que se acredita ter sido disparada por Baldwin, um revólver que parece ter algum tipo de modificação no cilindro e um revólver de plástico que não funcionava, noticiou o CBS News.