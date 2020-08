Rede de corrupção atinge ‘vice’ espanhol

O antigo advogado do partido Podemos, José Manuel Calvente, revelou que existe uma “suborganização” de natureza “corrupta” a operar dentro do partido e que esta é capaz de “silenciar qualquer funcionário ou posição partidária que possa dificultar suas alegadas atividades antiéticas, irregulares ou diretamente ilegais”. Esta denúncia surge na sequência de uma investigação interna no Podemos, colocando uma vez mais um dos seus fundadores e o atual vice-presidente do governo de coligação espanhol, Pablo Iglesias, no centro das atenções.









O conteúdo da queixa de José Manuel Calvente é denunciado pelo ‘El Mundo’ este domingo, e dá conta de uma rede de “prémios” que incluíam o pagamento de despesas “inflacionadas” em gastos correntes, como viagens de táxi. Tudo com o intuito de forçar a cooperação e colaboração “nos serviços de opacidade financeira que eram necessários para que a presumível rede corrupta realizasse os atos irregulares detetados”.

Depois de o denunciante ter sido ouvido pela Justiça espanhola, três figuras ligadas a Pablo Iglesias e ao Podemos foram mencionadas: Juan Manuel del Olmo, responsável pela comunicação do partido, Daniel Frutos, o tesoureiro do partido, e a gestora Rocío Esther Val. Espera-se agora que prestem declarações, na qualidade de investigados, a 20 de novembro, depois de o juiz ouvir, a 15 de setembro, Gloria Elizo, atual terceira vice-presidente do Congresso e antiga responsável pela equipa legal do Podemos, e Mónica Carmona, uma das ex-advogadas do partido, que foi despedida no final do ano passado.





José Manuel Calvente denunciou as suas suspeitas de desvio de fundos e de gestão desleal dentro do partido Podemos no dia 29 de julho.