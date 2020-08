Proibido fumar na via pública em Espanha para travar contágio da Covid-19

“Prova viva” da eficácia da cloroquina



O Ministério da Saúde espanhol proibiu esta sexta-feira fumar na via pública em todo o país se não for possível respeitar a distância mínima de segurança de dois metros para evitar a transmissão do novo coronavírus.Além desta medida, que segue o exemplo já anunciado esta semana pela Galiza, foi ainda decretado o fecho de todas as discotecas, bares e salões de festas, enquanto os estabelecimentos de restauração apenas poderão receber clientes até à meia-noite, com o fecho obrigatório, no máximo, à 01h00 da manhã.O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse na quinta-feira que ele próprio é a “prova viva” de que a hidroxicloroquina é eficaz no tratamento do novo coronavírus. “Eu sou a prova viva de que deu certo”, afirmou Bolsonaro durante uma visita ao Estado do Pará. Recorde-se que o presidente brasileiro esteve infetado com Covid-19 e declarou-se curado ao fim de três semanas.