Brasil com dois milhões de casos de coronavírus

O Brasil, um dos principais epicentros da pandemia no Mundo, acaba de atingir a trágica marca de dois milhões de pessoas infetadas pelo coronavírus. O país só fica atrás dos Estados Unidos, que se aproximam dos 3,5 milhões de infetados, e tem o dobro da Índia, que esta semana se tornou o terceiro país do mundo a atingir um milhão de contágios por Covid-19.Esta sexta-feira, o Brasil tinha 2 015 382 pessoas infetadas com a doença, segundo um balanço do consórcio de meios de comunicação social que criaram um portal de acompanhamento da Covid-19 no país, por os números divulgados pelo governo de Jair Bolsonaro não serem confiáveis. O mesmo relatório avançava que a doença já tinha provocado a morte de 76 846 brasileiros.Com o alastramento descontrolado do coronavírus em Junho e Julho, o Brasil, que demorou quatro meses para atingir um milhão de infetados, a 19 de Junho, demorou apenas 27 dias para duplicar essa marca e chegar aos dois milhões de casos. Esta semana, entre segunda e quinta-feira, o Brasil teve as quatro médias de mortes diárias mais altas desde o início da pandemia no país, a 26 de Fevereiro, registando, só na quinta-feira, mais 43 829 novos infetados e 1299 óbitos provocados pelo novo coronavírus.Enquanto, no início, a pandemia atingiu principalmente São Paulo, onde já foram registadas 19 mil mortes, e Rio de Janeiro, onde o número de óbitos está perto dos 12 mil, e estados na Amazónia como Amazonas, Pará e Amapá, agora o epicentro do coronavírus está no Sul e no Centro-Oeste do país. No Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina tiveram nas últimas duas semanas um aumento de casos e de mortes entre 70% e 100%, enquanto, no Centro-Oeste, os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tiveram uma subida ainda maior, de 198%, repetindo imagens de colapso total no serviço público de saúde que meses atrás se tinham registado em estados do nordeste, como Ceará e Rio Grande do Norte.A Índia tornou-se esta sexta-feira o terceiro país mundial a atingir um milhão de casos de Covid-19, depois dos EUA e do Brasil.Os Estados Unidos voltaram a bater um novo recorde diário de casos na quinta-feira, com 77 217 novas infeções.O PM britânico Boris Johnson disse esta sexta-feira acreditar que a situação voltará ao normal antes do Natal, mas alertou que o país tem de estar preparado para uma possível segunda vaga.Um novo estudo revelou que a hidroxicloroquina, defendida por Trump e Bolsonaro, não tem qualquer efeito no tratamento de casos leves de Covid-19.Os cerca de quatro milhões de habitantes da região metropolitana de Barcelona foram aconselhados a "ficar em casa" devido ao aumento de casos de Covid-19 na região. Cinemas e discotecas voltaram a fechar e ajuntamentos foram limitados a 10 pessoas.