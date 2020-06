Brasil ultrapassa um milhão de pessoas infetadas com o novo coronavírus

O novo coronavírus já infetou mais de um milhão de pessoas no Brasil desde que o primeiro caso foi registado, em São Paulo, no dia 26 de Fevereiro. O país atingiu e até ultrapassou a assustadora marca de um milhão de infetados às 14 horas desta sexta-feira, pelo horário oficial brasileiro, 18 horas em Lisboa.

De acordo com um boletim epidemiológico extraordinário divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa que criaram um portal para acompanhar a propagação da doença, a essa hora o Brasil atingiu 1.009.699 infetados pelo Coronavírus. O boletim foi publicado de forma extraordinária para assinalar a trágica marca, uma hora depois do habitual balanço das 13 horas, um dos três que o consórcio costuma divulgar diariamente desde que os dados oficiais, divulgados pelo Ministério da Saúde, passaram a ser questionados até por instâncias internacionais.

À mesma hora, o número de mortes confirmadas em consequência da Covid-19, a doença provocada pelo Coronavírus, era de 48.427, distribuídas pelos 27 estados brasileiros. Em 24 horas, ainda de acordo com o consórcio, a doença matou mais 1204 brasileiros, mantendo o patamar de óbitos acima de mil por dia como tem acontecido há quase duas semanas.

Nesse periodo, no entanto, a pandemia do Coronavírus comportou-se de forma diversa conforme a região do país. Enquanto nos estados do norte do Brasil, como Amazonas, Amapá e Pará, a propagação do Coronavírus está em curva claramente decrescente, nos estados do centro-oeste brasileiro, Como Goiás e Mato Grosso, ocorreu uma verdadeira explosão de contágios e de mortes, e nos estados até agora mais afectados, São Paulo e Rio de Janeiro, a doença manteve uma estabilidade, apesar de os números ainda serem elevados.