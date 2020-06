Brasil passa dos 900 mil infetados por coronavírus e deve chegar a um milhão ainda esta semana

O Brasil já tem mais de 900 mil pessoas infetadas pelo novo coronavírus, sendo o segundo país com mais casos no Mundo, perdendo apenas para os EUA. Se se mantiver o ritmo diário de novos infetados registados nos últimos dias, com aproximadamente 30 mil casos a cada 24 horas, o país sul-americano atingirá um milhão de pessoas com a doença ainda esta semana.

De acordo com os dados divulgados às 08h00 desta quarta-feira, horário brasileiro, 12h00 em Lisboa, pelo consórcio de acompanhamento da Covid-19 formado pelos principais veículos de imprensa do país, o Brasil tinha até esse momento 929.149 infectados. O consórcio foi criado para acompanhar a evolução da pandemia no Brasil depois de o Ministério da Saúde, que está sem ministro desde 15 de Maio por decisão de Jair Bolsonaro e é comandado interinamente por um general, ter começado a omitir dados ou a divulgar números que não espelhavam a realidade.

Ainda de acordo com o mesmo consórcio, até à manhã desta quarta-feira o Brasil já tinha confirmado 45.467 mortes decorrentes da Covid-19, a doença provocada pelo Coronavírus. Os trágicos números de infetados e de mortos pela doença são a soma feita pelo consórcio dos balanços avançados pelas secretarias de saúde dos 27 estados brasileiros.

Um dia antes, terça-feira, o país registou o segundo maior número de óbitos decorrentes da Covid-19, 1338. O recorde de mortes ocorreu no passado dia 4, quando foram confirmados 1470 óbitos.

A propagação do Coronavírus no Brasil passa por um momento de grandes variações regionais. Estados que sofreram primeiro o impacto da pandemia e onde os números foram mais graves, como São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas, por exemplo, apesar de os números de novos infetados e de mortes ainda serem muito elevados, apresentam uma tendência de estabilização e, embora leve, até de queda, enquanto regiões onde o Coronavírus chegou depois, como o Paraná, Goiás, Mato Grosso e Paraíba, estão a sofrer um impacto muito forte da Covid-19.