Brasil ultrapassa as 60 mil mortes por coronavírus

O Brasil, onde a pandemia continua a avançar em ritmo acelerado enquanto os governos regionais fingem não ver e reabrem a economia permitindo o regresso de boa parte das actividades, atingiu esta quarta-feira a triste marca de 60 mil mortes provocadas pelo Coronavírus. Esta quinta, com mais várias centenas de novas mortes em apenas um dia, o número de vítimas fatais já se aproxima das 61 mil.



Quarta-feira, o Brasil registava, segundo o consórcio de veículos de imprensa que criaram um portal para acompanhamento diário da pandemia por os números divulgados pelo governo Bolsonaro não oferecerem confiança, 60.194 mortes pelo Coronavírus. Pelo novo balanço divulgado esta quinta-feira às 8 horas locais, 12 horas em Lisboa, o número de vítimas fatais pela Covid-19, a doença provocada pelo Coronavírus, já tinha disparado para 60.813.

De acordo com o mesmo boletim, o primeiro dos três que, como todos os dias, serão divulgados esta quinta-feira, o número de pessoas infetadas pelo Coronavírus em todo o Brasil aproximava-se assustadoramente do milhão e meio, que deve ser alcançado ainda esta sexta ou no próximo sábado. O número exato na manhã desta quinta, segundo o consórcio, era de 1.456.969 pessoas infetadas.

Depois de inicialmente ter atingido em cheio os estados de São Paulo, que esta quarta-feira superou os 15 mil mortos por Coronavírus, e Rio de Janeiro, que na terça ultrapassou as 10 mil mortes, a pandemia está agora a espalhar-se a uma velocidade descontrolada por regiões até agora sem grandes problemas, como os estados de Goiás e Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil, e Minas Gerais, no sudeste. Também voltou em força a estados onde a quarentena foi flexibilizada depois de um aparente sucesso, como o Paraná e Santa Catarina, no sul do país, e Maranhão e Rio Grande do Norte, no nordeste, enquanto em estados como o Amazonas e Pará, onde a doença provocou semanas atrás o colapso dos sistemas de saúde e dos cemitérios, revelando cenas de verdadeiro terror, se regista agora um alívio significativo com uma acentuada queda no número de novos casos.