Regina Duarte aceita ocupar cargo de Secretária da Cultura no Brasil

Regina Duarte deverá tornar-se a nova Secretária da Cultura do governo de Jair Bolsonaro no Brasil, avança a Globo.O convite partiu do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e os dois tiveram uma reunião no Rio de Janeiro esta segunda-feira. O Palácio do Planalto afirmou que Regina Duarte vai a Brasília na quarta-feira para conhecer a Secretaria Especial da Cultura."Estamos noivando", disse a artista após o encontro desta tarde no Rio. Bolsonaro disse que o noivado "possivelmente trará frutos" para o Brasil.