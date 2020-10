A confirmação de um caso positivo de Covid-19 entre os residentes da Casa de Santa Marta, no Vaticano, levou as autoridades da Santa Sé a reforçarem a vigilância ao Papa Francisco que, como se sabe, é um dos inquilinos daquela residência pontifícia.









“As disposições da Santa Sé e do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano continuam a ser observadas e a saúde de todos os residentes da Domus é constantemente monitorizada”, disse Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.

O novo caso positivo é assintomático e foi colocado em isolamento, assim como os que contactaram diretamente com ele, num outro local que não a Casa de Santa Marta, já que ali reside o Papa.





Este é já o oitavo caso em funcionários do Vaticano, o que colocou os médicos da Santa Sé em estado de alerta, uma vez que o Papa Francisco, pela idade, integra o chamado grupo de risco.



Novo prefeito para as Causas dos Santos

O Papa nomeou o bispo italiano D. Marcello Smeraro prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, sucedendo ao cardeal Ângelo Becciu, que renunciou ao cargo e aos direitos do cardinalato, devido a um alegado desvio de dinheiros. O novo responsável, até agora bispo de Albano (Itália), terá entre mãos trinta causas de canonização portuguesas, entre as quais a da Irmã Lúcia.





pormenores



Sintomas na Guarda Suíça



Nesta altura, são quatro os elementos da Guarda Suíça infetados com Covid-19. Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, todos têm sintomas e encontram-se isolados.





Três pessoas curadas



Três dos oito funcionários do Vaticano que, nos últimos dias, foram infetados pela Covid-19, já estão curados. A recuperação foi confirmada este sábado através de testes negativos.





Cerimónia ecuménica



O Papa vai participar, na próxima terça-feira, numa celebração ecuménica pelas vítimas da pandemia, marcada para Roma. Vão juntar-se líderes mundiais, como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.





Portugueses no Vaticano



Na cidade do Vaticano residem cinco portugueses: os cardeais Saraiva Martins, Monteiro de Castro e Tolentino Mendonça, o bispo Carlos Azevedo e o padre António Ferreira da Costa, este na Casa de Santa Marta.