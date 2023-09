Rei de Marrocos visita feridos em Marraquexe quatro dias após sismo

O rei Mohamed VI de Marrocos esteve esta sexta-feira no centro universitário hospitalar com o seu nome em Marraquexe para visitar os feridos do terramoto que atingiu sexta-feira várias cidades do sul do país, matando mais de 2.900 pessoas.

O monarca alauíta chegou ao centro de carro, por volta das 16h30 locais (mesma hora em Lisboa), acompanhado por um longo cortejo de veículos oficiais e de segurança.

Trata-se da segunda vez que Mohammed VI é visto em público após o terramoto, depois de ter presidido sábado a uma reunião de trabalho com responsáveis civis e militares, em que definiu o programa de emergência para assistir as vítimas e reabilitar os edifícios danificados e decretou três dias de luto oficial.