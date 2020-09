Reino Unido mantém Portugal na lista dos corredores aéreos, pelo menos para já

O Governo britânico manteve Portugal na lista de países seguros, pelo que os passageiros provenientes do país continuam isentos de cumprir uma quarentena de duas semanas ao chegar ao Reino Unido, foi hoje anunciado.Porém, o ministro dos Transportes, Grant Shapps, alertou para o risco de ser tomada uma decisão de forma súbita.

"Continuamos a manter a lista de corredores de viagem sob constante reavaliação e não hesitaremos em remover países se necessário. No entanto, não há adições ou remoções hoje", anunciou, através da rede social Twitter.





We continue to keep the Travel Corridor list under constant review & won't hesitate to remove countries if needed. However, there are no English additions or removals today.

Nonetheless, holidaymakers are reminded - 14-day quarantine countries can & do change at very short notice