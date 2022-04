Reino Unido retira Ovo Kinder do mercado devido a surto de salmonella

A empresa Ferrero, que produz os chocolates da Ovo Kinder, identificou um problema num lote específico de ovos que foi imediatamente retirado das prateleiras dos supermercados no Reino Unido, segundo a Agência responsável pela proteção da saúde pública britânica.De acordo com a imprensa britância, os chocolates são ovos com 20 gramas cada e três embalagens de ovos com datas de validade entre 11 de julho e 7 de outubro de 2022.Cerca de 57 pessoas ficaram infetadas, a grande maioria crianças entre os 3 e os 5 anos de idade.A salmonella provoca sintomas como diarreira, cólicas, vómitos e febre.

Ferrero has recalled selected batches of Kinder Surprise eggs because of the possible presence of salmonella.



If you have bought the below product, do not eat it. Instead, please contact Ferrero to obtain a full refund.



Read more: https://t.co/DKq1817qze https://t.co/wd2yNtOtac pic.twitter.com/j5ZmHUZZPP