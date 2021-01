Republicanos votam para travar processo do julgamento de Trump no Senado

As expectativas do Partido Democrata de conseguir condenar Donald Trump no Senado sofreram um rude golpe na noite de terça-feira. Ainda antes do início do julgamento do ex-presidente por “incitamento à rebelião”, 45 senadores republicanos tentaram travar o processo, alegando que Trump já não está no poder e que “a Constituição não dá ao Congresso o poder de destituir um cidadão privado”, como sublinhou a senadora Shelley Moore.









A votação procedimental não travou o processo, pois 55 senadores votaram a favor do julgamento . Mas a influência persistente de Trump ficou mais evidente, revelando a impossibilidade de os democratas conseguir o apoio de 17 republicanos para chegar aos 67 votos que constituem a maioria de dois terços necessária para uma condenação no Senado. Na verdade, ficou claro que somente cinco republicanos estão inclinados a condenar o ex-presidente: Mitt Romney (destacado crítico de Trump desde as primárias republicanas de 2016), Lisa Murkowski, Susan Collins, Ben Sasse e Pat Toomey. A condenação impossibilitaria Trump de se candidatar às presidenciais de 2024, sendo essa a razão primordial do julgamento.

Recorde-se que o processo transitou para o Senado depois de a Câmara de Representantes aprovar a destituição de Trump, tornando-o o primeiro presidente destituído duas vezes por aquela Câmara. É também o primeiro a ser julgado depois de deixar o poder.