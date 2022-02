Resgate de Rayan "não deverá demorar", diz responsável. Mãe garante que menino "está vivo"

"A fé move montanhas", diz o ditado. Com a ajuda da esperança move muito mais: centenas de operacionais trabalharam durante toda a noite no resgate do pequeno Rayan, a criança de cinco anos que está presa num poço, a 32 metros de profundidade, na região de Chefchaouen, em Marrocos, há mais de 85 horas.De acordo com o responsável pelas operações de resgate, que falou à imprensa já de madrugada, pelas 2h30 deste sábado, o salvamento "entrou na segunda fase", numa altura em que se está a escassos centímetros de chegar à criança. "Estamos quase lá. Esta operação não deverá demorar muito mais. Não há nenhuma novidade sobre o estado de saúde da criança", afirmou. Os socorristas continuam a transportar oxigénio, água e comida ao local, que chega ao fundo do poço através de um cabo, o que leva à confirmação de que o menino continua vivo, ainda que com ferimentos na cabeça, resultantes da queda de 32 metros que sofreu.Também a mãe de Rayan garantia ao final da noite que continuava a ver, através das imagens da câmara instalada, que o menino se mantinha consciente. "Ele está vivo. Vi-o a mexer-se. Continuem a rezar por ele", pediu emocionada.Depois de um delizamento de terras obrigar a suspender temporariamente as operações de resgate pelo pequeno Rayan, as equipas de socorro voltaram à ação e, mesmo com o cair da noite, continuaram a reunir todos os esforços.Devido à delicadeza da operação após este obstáculo, ao mesmo tempo que se procedia à instalação de tubos, os operacionais passaram a escavar com recurso a pás e mesmo às mãos, ao invés de utilizarem máquinas e escavadoras.Recorde-se que, como o poço é demasiado estreito para permitir a passagem de um adulto, foi aberto um túnel secundário, na horizontal, perto da base do poço, para permitir o acesso ao menor. É neste túnel que está a ser instalado um sistema de tubagens de grandes dimensões que permitirá o salvamento de Rayan.