Responsável de cães de Lady Gaga pede ajuda financeira após ter sido alvejado durante sequestro de animais

O responsável pelos cães de Lady Gaga, Ryan Fischer, que foi alvejado no início do ano enquanto passeava os cães da cantora, criou uma página no site GoFundMe para pedir ajuda para sobreviver.

Ryan, de 40 anos, alega que está na miséria e que se sente "abandonado" e "sem apoio".

Após o violento ataque, o homem foi sujeito a uma intervenção cirúrgica onde lhe removeram parte do pulmão.

Fischer diz que precisa de cerca de 40 mil dólares (aproximadamente 35 mil euros) para comprar uma carrinha para viajar pelos EUA de forma a "ultrapassar o trauma" pelo qual passou.

Recorde-se que a cantora ajudou o passeador a pagar os tratamentos.