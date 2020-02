Restaurante chinês serve refeição com dente humano e mantém boa classificação de higiene

Stephanie McDonough, de 29 anos, e o companheiro David Burrows, de 38, ficaram chocados quando em outubro encontraram um molar dentro do caril de porco que encomendaram do restaurante

Quando o casal ligou para o take away para se queixar, o gerente disse que o objeto encontrado devia ser um osso de animal ou uma cebola.



Após uma inspeção, os profissionais de higiene e saúde afirmaram que, apesar da descoberta ter sido "desag

ne de quatro estrelas.



Helen Cameron, gerente de segurança alimentar da Worcestershire Regulatory Services, diz que estão satisfeitos com o facto de o restaurante tomar "todas as medidas razoáveis" para garantir que sua comida seja segura.



"Um relatório de laboratório confirmou que era um dente molar humano que nos foi passado pelo queixoso", disse.



Stephanie e David apresentaram uma queixa no restaurante e foi-lhes oferecida uma refeição grátis e um reembolso total, mas só aceitaram o valor que tinham pago pelo caril de porco.





Um restaurante chinês vai manter a boa classificação de higiene mesmo após ter servido uma refeição com um dente humano no interior, avança o Mirror.'Newtown Cantonese Takeaway', em Inglaterra.radável e stessante" para os clientes, não existem bases para uma ação formal. E por essa razão, o 'Newtown Cantonese Takeaway' irá manter a classificação de higie