Restaurante em Valência multado em mais de quatro mil euros por distribuir comida

Um restaurante e dois voluntários em El Cabanyal, Valência, Espanha, foram multados em 4.200 euros por distribuírem comida a cerca de 80 carenciados durante o confinamento.



Vizinhos e hoteleiros decidiram então unir-se para pedir à Câmara Municipal de Valência que retifique a situação.





meados de março a meados de abril, "sob a necessidade urgente de fornecer alimentos e produtos básicos às famílias mais vulneráveis ??do bairro em estado de alerta", vários grupos se uniram para alimentar os mais carenciados.



A iniciativa foi desenvolvida por Javier Márquez Ruiz, proprietário do restaurante La Lusitana Tasca, e por um grupo de vizinhos que garantem que todas as normas de higiene impostas pela pandemia foram cumpridas.



A situação ocorreu no dia 17 de março às 16h30, como relata a carta assinada por Javier: "após o término do serviço de entrega, que era atendido por duas famílias (um representante de cada) em intervalos de 10 minutos para buscar comida, membros da polícia local foram ao estabelecimento, que se encontrava fechado ao público, servindo exclusivamente como local de recolha e distribuição solidária dos referidos alimentos".



Javir explica ainda: "Um dos agentes em tom ameaçador verbalizou 'farei todo o possível para fechar o seu negócio' e 'deixa de ser bom samaritano' a um dos vizinhos voluntários, impondo multa tanto ao proprietário como aos dois voluntários que estavam no local naquele momento".



Num comunicado de imprensa divulgado por um dos multados, é explicado que entre

O La Lusitana Tasca fechou portas durante o estado de emergência e, por ter stock a mais, Javier optou por "doar às pessoas mais vulneráveis no bairro", disse num video publicado no Twitter.