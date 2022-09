Restos mortais de advogada desaparecida encontrados no Equador

Uma advogada, de 34 anos, foi encontrada morta, esta quarta-feira, no Equador, na América do Sul, depois de ter desaparecido numa escola de formação de oficiais da polícia, revelou o presidente do país. O corpo da mulher foi encontrado numa colina, a cinco quilómetros do local onde desapareceu, em Quito, capital do Equador, avança a BBC News.

María Belén Bernal não era vista há dez dias, desde as 01h30 do dia 11 de setembro, momento em que visitou o marido, o tenente Gérman Cáceres, na escola de formação policial. De acordo com as autoridades, o marido, que está foragido, é o principal suspeito do homicídio. Depois de prestar depoimento à polícia sobre o desaparecimento da mulher, Gérman nunca mais foi visto, tendo sido demitido.

Confrontado com a informação da descoberta do corpo, o presidente do Equador, Guillermo Lasso, referiu que a notícia lhe provocou "profunda dor e indignação", assegurando que o assassinato não ficará impune. Numa publicação na rede social Twitter, Guillermo Lasso enviou condolências à mãe e ao filho da vítima.

Desde o desaparecimento de María Bernal, o advogado e várias organizações de direitos das mulheres mobilizaram-se, acusando o envolvimento das autoridades no crime. Já depois da revelação da morte da advogada, foram desencadeados vários protestos motivados pela família, amigos e organizações, com o intuito de pedir justiça por María, acrescenta a BBC News.

O diretor da escola de formação de polícias também foi demitido e o governo ofereceu uma recompensa de 20 mil dólares (20 297 mil euros) pela captura do marido de María, o tenente Germán Cáceres.

Segundo a fundação Aldea, que acompanha o feminicídio no Equador, a morte de mulheres por causa do género está a aumentar no país. Só em 2022, até 3 de setembro já tinham sido mortas 206 mulheres. Em 100 mulheres equatorianas, 65 já sofreram alguma violência de género ao longo da vida, revelou a ONU.