Reveladas as causas da morte do rapper de 21 anos Juice Wrld

Já são conhecidas as causas da morte do rapper norte-americano Juice Wrld. O músico morreu com uma overdose de oxicodona - opióide analgésico derivado da tebaína que é duas vezes mais forte que o efeito da morfina - e codeína. Ambos os opióides possuem uma elevada intensidade tendo um efeito mais forte que o da morfina.Os dados são revelados pelo jornal britânico DailyMail, que cita o resultado da autópsia, e consistentes com os relatos de que o artista sofreu uma convulsão e entrou em paragem cardiorrespiratória após ter consumido uma elevada dose de oxicodona.Segundo revela o jornal britânico, o músico tentava esconder os opióides da polícia após ter viajado de Los Angeles para o aeroporto de Illinois.A oxicodona é um dos ingredientes ativos do 'percocet', o equivalente ao paracetamol, que é usado para tratar dor moderada.O músico não escondia o consumo de opióides nas suas músicas.Juice Wrld morreu em dezembro aos 21 anos. Jarad Higgins, conhecido como Juice WRLD no mundo do rap, viajou da Califórnia para Chicago e estava a andar no aeroporto quando sofreu uma convulsão.Segundo os meios internacionais, o músico estaria a sangrar da boca quando os paramédicos chegaram ao local.O seu maior 'hit' tem quase 400 milhões de visualizações no Youtube.