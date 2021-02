Reveladas as causas do acidente que matou jogador da NBA Kobe Bryant

Os investigadores de segurança dos EUA revelaram esta terça-feira que o acidente que vitimou o jogador de NBA Kobe Bryant resultou de uma violação dos padrões federais do país por parte do piloto do helicóptero de Bryant que voou através das nuvens tendo ficado desorientado pouco antes da queda do helicóptero.



A informação é avançada pela agência de notícias Associated Press.







O helicóptero não possuía os chamados dispositivos de gravação "caixa preta", que não eram necessários.