Reveladas identidades dos três soldados dos EUA que morreram em ataque de drone

foram as primeiras vítimas mortais dos EUA em meses de ataques contra forças norte-americanas em todo o Médio Oriente por milícias apoiadas pelo Irão, no meio da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza











Leia também Três soldados mortos em ataque a base dos EUA na Jordânia “Não tenham dúvidas. Vamos responsabilizar os autores na altura e da forma que acharmos apropriadas”.